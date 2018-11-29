29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано более 20,5 тыс. ВИЧ-инфицированных, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня у нас зарегистрировано чуть более 20,5 тыс. человек, которые живут с ВИЧ. К 2020 году мы планируем выполнить глобальную цель "90-90-90", то есть 90% людей, живущих с ВИЧ, должны узнать свой статус, получать антиретровирусную терапию и иметь при этом неопределяемую вирусную нагрузку, - пояснила представитель Минздрава. - В Беларуси для достижения этой цели проводится большая работа: создана система, которая обеспечит всеобщую доступность консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию".

Пройти тестирование, в том числе анонимное, можно в любой организации здравоохранения, которая располагает процедурным кабинетом. "Ежегодно в стране тестируется около 1 млн человек, что составляет более 13% от численности населения. Для того чтобы расширить доступ к тестированию, Минздрав в алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции в качестве первого скринингового теста включил использование экспресс-теста по крови. То есть мы внедряем самотестирование. Все это делается для того, чтобы выполнить первые 90% из нашей цели к 2020 году", - рассказала Инна Карабан.

В числе глобальных целей также остановить эпидемию СПИДа. "Согласно политической декларации по ВИЧ и СПИДу, которая была принята в 2016 году на совещании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, Беларусь взяла на себя обязательство ускоренными темпами прекратить эпидемию СПИДа к 2030 году. Также мы должны уменьшить уровень дискриминации и стигматизации ВИЧ-инфицированных, потому что должны понимать, что люди, живущие с этим вирусом, - это не просто цифры статистики, это судьбы. Последние социологические исследования показывают, что уровень дискриминации снижается, но вместе с тем еще остается. Мы должны понимать, что все находимся в группе риска", - отметила представитель Минздрава.-0-