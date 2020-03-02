В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить", - сказала Наталья Жукова, добавив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.

Состояние жительницы Витебска, у которой выявлен коронавирус, удовлетворительное. У нее нормальная температура, женщина практически здорова.

Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у них даже не было температуры. "Просто контролируем ситуацию. В случае необходимости готовы оказать помощь", - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

Минздрав: госпитализированный студент из Ирана чувствует себя удовлетворительно В настоящее время продолжается активное тестирование на коронавирус анализов всех студентов и преподавателей БНТУ. Контакты первого уровня (близкие) на сегодняшний день не подтверждают вирус, проводятся еще исследования. Пока что все результаты отрицательны.

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