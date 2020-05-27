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Общество
27 мая 2020, 21:29

В Беларуси завершают подготовку новых КоАП и ПИКоАП, предложения заняли более 5 тыс. листов

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершают работу по подготовке новых КоАП и ПИКоАП. Предложения в кодексы заняли более 5 тыс. листов. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам очередного заседания межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Сергеенко, "межведомственной комиссией завершается подготовка кодексов об административной ответственности". Такая масштабная переработка КоАП и ПИКоАП в истории Беларуси проводилась впервые, отметил он. Сегодня эксперты продолжили дискуссию по ряду новаций. По многим позициям решения найдены.

В разработке проектов были задействованы государственные органы всех уровней власти, депутатский и судейский корпусы, ученые и юридическая общественность. Обновленные кодексы направлялись на согласование заинтересованным ведомствам, выносились на общественное обсуждение. В целом предлагаемые нововведения восприняты позитивно, хотя некоторые из них вызвали дискуссию. "Поступили предложения более 50 государственных органов и иных организаций общим объемом более 5 тыс. листов. Во время общественного обсуждения граждане оставили более 2 тыс. различных комментариев. Эти цифры говорят и об объеме работы, и о значительном интересе общества к поднимаемым вопросам", - подчеркнул во время заседания глава Администрации Президента.

Игорь Сергеенко обратил внимание, что в подготовленных проектах реализованы основные установки Президента на профилактическую направленность административного законодательства, упорядочение круга органов и должностных лиц, которые имеют право составлять протоколы и выносить решения. "И самое главное - это обеспечение справедливости в соответствующей сфере как основного ожидаемого эффекта от всей работы", - резюмировал глава Администрации Президента.

По итогам заседания поручено окончательно доработать проекты кодексов, провести их криминологическую экспертизу. До 1 июня они должны быть предоставлены в Администрацию Президента для доклада главе государства, а до 1 июля - внесены в Палату представителей.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, других ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.-0-

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"Это дает возможность правоприменителю в зависимости от обстоятельств дела с учетом личности правонарушителя применять достаточно мягкую меру административной ответственности", - пояснила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

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"Идеи высказывались разноплановые как относительно размеров штрафов, так и использования средств фотофиксации, балльной системы штрафов", - рассказал директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский.

Фото Андрея Покумейко

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