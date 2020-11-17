В "Белавиа" отдел розыска багажа и претензий временно не проводит прием посетителей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В авиакомпании "Белавиа" отдел розыска багажа и претензий временно не проводит прием посетителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

"В связи с дополнительными профилактическими мерами по предотвращению опасности заражения COVID-19 отдел розыска багажа и претензий, расположенный в головном офисе авиакомпании, прием посетителей временно не проводит", - отметили в "Белавиа".

Пассажиры могут направить претензию на электронный адрес авиакомпании claims@belavia.by, а также почтой по адресу: ул.Немига, 14А, 220004, Минск. "Если пассажир привезет претензию или заявление лично, то их можно опустить в ящик для корреспонденции на входе в головной офис авиакомпании", - добавили в пресс-службе.

Бланки заявлений можно найти на сайте "Белавиа".-0-