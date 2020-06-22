В Белгосуниверситете чествование лучших выпускников пройдет 23 июня

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование лучших выпускников состоится 23 июня в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками торжества станут 52 студента, которые за годы обучения показали высокие результаты в научно-исследовательской, учебной, общественной, культурной и спортивной деятельности университета. Их имена были определены во время конкурса "Лучший выпускник БГУ - 2020".

Откроет церемонию и поздравит вчерашних студентов ректор БГУ Андрей Король. Он также вручит первым 20 победителям конкурса дипломы и памятные сувениры. Обладателей титула "Студенческий лидер" наградят проректоры БГУ. Их в этом году 12 человек. Торжественную эстафету продолжат деканы, которые будут чествовать 20 победителей конкурса в номинации "Звезда БГУ". Запечатлеть праздничное событие выпускники смогут в специально оборудованной фотозоне. Завершится церемония музыкальным подарком от белорусской группы Val.

Всего в нынешнем году диплом БГУ получат 4317 студентов, из которых 3537 окончили дневное отделение и 780 - заочное. Кроме того, выпускниками БГУ станут 520 иностранных граждан 16 стран.

Организаторами мероприятия выступили управления по делам культуры и воспитательной работы с молодежью БГУ. -0-