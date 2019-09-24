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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела по организации питания Национального института образования Люция Михальчук.
Люция Михальчук
"Основной момент, который касается организации питания, - это предоставление единых рационов обучающимся в учреждениях общего среднего образования. Единые рационы питания для детей, которые питаются как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей или иных законных представителей", - рассказала Люция Михальчук.
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