24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник отдела по организации питания Национального института образования Люция Михальчук.

Люция Михальчук

"Основной момент, который касается организации питания, - это предоставление единых рационов обучающимся в учреждениях общего среднего образования. Единые рационы питания для детей, которые питаются как за счет средств бюджета, так и за счет средств родителей или иных законных представителей", - рассказала Люция Михальчук.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Питание минских школьников разнообразят 10 новинками К новому учебному году разработано 10 наименований блюд и мучных кондитерских изделий. Многие из них дети уже опробовали в осеннем меню, и они им очень понравились.