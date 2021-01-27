27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры, сообщила сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе Министерства образования во взаимодействии со специалистами Всемирного банка разработан инвестиционный проект модернизации высшего образования в Беларуси. В нем задействованы 18 высших учебных заведений. В числе наиболее значимых мероприятий - создание и модернизация более 120 учебных лабораторий, STEM-центров, центров совместного пользования оборудованием с целью поддержки практических аспектов обучения студентов", - сказала Ирина Старовойтова.

Кроме того, предполагается проектирование образовательных стандартов поколения 3+ учетом потребности работодателей в выпускниках с уникальными и универсальными профессиональными компетенциями. В планах и появление новых специальностей, ориентированных на подготовку специалистов для V и VI технологических укладов. Также предусматривается создание национального агентства по обеспечению качества образования.

Первый замминистра также рассказала о том, что белорусские университеты продолжают развивать взаимодействие с реальным сектором экономики. "Этому способствует в том числе специально созданный министерством межотраслевой задачник, в соответствии с которым вузы работали по более чем 60 значимым для промпредприятий технологическим запросам в сфере машиностроения, химической промышленности, переработки отходов, металлургии", - отметила она.-0-