В белорусской армии нет ни одного случая заражения коронавирусом - Минобороны

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Виктор Хренин, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас никакой паники нет. Мы планово проводим все мероприятия, - сказал Виктор Хренин. - На сегодняшний день в Вооруженных Силах нет ни одного случая заражения коронавирусом".

По его словам, в эти дни на десяти полигонах Беларуси отрабатываются различные мероприятия, в них задействованы 7,5 тыс. военнослужащих. "Они здоровы и способны выполнять задачи. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, медики находятся в повышенной готовности", - заверил министр обороны.

Виктор Хренин

Виктор Хренин также доложил главе государства о подготовке к параду в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, какие силы и средства будут привлечены для мероприятия. "Парад будет, личный состав готовится", - подчеркнул он.

Новый руководитель в оборонное ведомство был назначен в январе этого года. За прошедшие месяцы Виктор Хренин посетил несколько воинских частей и сегодня подчеркивает: уровень воинской дисциплины и морально-психологического состояния позволяет Вооруженным Силам выполнить любую задачу. По словам министра, сейчас его основные усилия направлены на совершенствование боевой и мобилизационной готовности белорусской армии, укрепление дисциплины и правопорядка, поддержание в исправном состоянии вооружения и техники.

Виктор Хренин (слева)

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Тихонова. Речь шла об обстановке вокруг белорусских границ в связи с проведением учений НАТО "Защитник Европы 2020". Кроме того, Президент поинтересовался состоянием дел в белорусской армии.-0-

Минобороны: заявлений о прекращении учений НАТО "Защитник Европы 2020" пока нет Интенсивность учений 16 марта была снижена в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ряд стран (Германия, Италия, Нидерланды) уже отказались от их проведения. Великобритания полностью сокращает и отводит свои силы и средства.