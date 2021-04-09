В белорусской системе здравоохранения широкие государственные гарантии - Богдан

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской системе здравоохранения широкие государственные гарантии. Об этом сказала сегодня первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на Республиканском социальном форуме, посвященном 30-летию Академии управления при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не многие страны могут похвастаться тем, что у них медицинская помощь, право на охрану здоровья - это не только конституционная норма, но и то, что претворено в жизнь. Белорусская система здравоохранения ориентирована на человека, и пациент не задумывается о стоимости услуг, доступность не зависит от социального статуса и дохода, у нас широкие государственные гарантии", - отметила Елена Богдан.

Замминистра отметила важность социальной сферы. "Государственное финансирование всех видов медицинской помощи - первичной, специализированной, высокотехнологичной, медико-социальной и паллиативной - в стране оплачивается за счет государства. Это большая нагрузка на бюджет, но и гарантия для наших пациентов. Программно-целевое планирование, стабильное финансирование здравоохранения не менее 4% ВВП и развитие собственной фармацевтической отрасли - основа национальной безопасности республики", - подчеркнула она.

Республиканский социальный форум состоялся в Год народного единства и позволил дать оценку степени сплоченности различных слоев белорусского общества, органично связанных в едином пространстве социальной сферы. Руководители и специалисты социальной сферы, выпускники Академии управления специальности "государственное управление социальной сферой" на полях форума обсудили достижения в социальной сфере, возможности и пути решения актуальных, социально значимых задач развития белорусского общества.

Академия управления - ведущее государственное учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. Около 9 тыс. человек ежегодно проходят здесь обучение. Академия сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран мира. В ее структуру входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров и Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления.-0-