В БГУ места в общежитиях получат 78% нуждающихся в жилье студентов

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете 78% нуждающихся в жилье студентов получат места в общежитиях, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич.

"В этом году 78% всех нуждающихся в жилье студентов получат места в общежитии. Заселение началось сегодня и завершится до конца недели. Некоторые иностранные студенты начали заезжать ранее. Первоочередное право при заселении получают студенты, имеющие льготы в соответствии с законодательством, а также входящие в категорию социально незащищенных граждан. Все они на 100% будут обеспечены местами в общежитиях. Далее заселяются обучающиеся, проявившие себя в научно-исследовательской, спортивной, культурно-массовой, общественной деятельности и с наиболее высоким баллом успеваемости", - рассказал Иван Янушевич.

По его словам, всего на балансе БГУ 9 общежитий на 8 тыс. мест. "В этом году проведен текущий ремонт общежитий №4 и №11. С августа начат капитальный ремонт фасада общежития №6. Проводится тепловая реабилитация внешних стен и замена окон. Что важно, строительные работы организованы без отселения студентов. Согласно плану финансирования в ноябре-декабре запланирована подготовка проектно-сметной документации для идентичных работ в общежитии №10", - отметил проректор.

Кроме того, как добавили в пресс-службе университета, с целью увеличения количества обеспеченных общежитиями, студентам БГУ предложат места в общежитиях БИП-Института правоведения, Минского филиала учреждения образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" и УП "Желонь". Это стало возможным благодаря достигнутым договоренностям БГУ с этими учреждениями.

По инициативе Студенческого городка функционирует электронный банк данных о квартирах и комнатах, сдаваемых внаем для студентов БГУ. Эта информация размещена в личном кабинете обучающегося в разделе "Общежития" и доступна в режиме oнлайн. Кроме того, для оперативного реагирования на вопросы, касающиеся заселения, в студенческом городке с 22 по 30 августа будет работать горячая телефонная линия.-0-