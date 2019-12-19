В БГУ объявлены обладатели грантов второго конкурса "Стипендия Wargaming"

Как сообщили БЕЛТА в компании Wargaming Group Limited, торжественная церемония награждения состоялась сегодня с участием директора компании Wargaming Group Limited Владимира Кислого, проректора по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константина Козадаева, начальника управления высшего образования Министерства образования Беларуси Елены Липы.

Среди нынешних стипендиатов 16 студентов четырех факультетов БГУ. Это представители химического факультета второкурсник Алексей Леонтьев, третьекурсники Георгий Белоусов, Валерий Саков, Максим Гвоздев и четверокурсники Андрей Левшуков и Валентина Щербакова. В числе лауреатов также третьекурсники факультета радиофизики и компьютерных технологий Михаил Сапожников, Анастасия Горбунова и обучающиеся факультета прикладной математики и информатики второкурсник Дмитрий Коршакевич, третьекурсница Варвара Михалюкович. Также в списке номинантов четверокурсники физического факультета Татьяна Пуляк, Иван Коблов, Анатолий Кохан, Яна Титовец, Виктория Жогла и третьекурсница Анастасия Николайчик.

Приветствуя обладателей премий, Константин Козадаев обозначил профессиональный путь современного ученого. Это участие в международных научных конкурсах, конференциях и мероприятиях. "В БГУ предоставляется уникальная возможность для приобретения опыта состязания за будущие научные гранты и поддержку. Очень важно свои первые успехи превратить в новые навыки, умения и желание дальнейшего роста на выбранном пути", – подчеркнул в своем обращении проректор БГУ.

В свою очередь Владимир Кислый рекомендовал студентам проявлять характер, углубленно изучать выбранные научные темы и находить решения сложных задач на междисциплинарном уровне: "По результатам второго отбора многие ребята в своих работах демонстрируют способность охватывать различные прикладные области знаний, комбинировать методологии и находить инновационные решения современных проблем вне дисциплинарных рамок. Примечательно, что в число победителей второго конкурса попали и те, кто уже участвовал в первом конкурсе. В их мотивационных письмах явно прослеживалось, что стипендия Wargaming придала импульс исследованиям: как мотивационный, так и материальный. Как нам кажется, ребята действительно ощутили признание своих успехов и перспективность научно-исследовательской работы. В дополнение следует отметить, что проект "Стипендия Wargaming" вызвал интерес в бизнес-сообществе – в наш адрес от коллег по индустрии стали поступать просьбы поделиться опытом реализации таких проектов. Мы надеемся, что инициативу по поддержке фундаментальной науки, которую мы начали совместно с БГУ, поддержит все бизнес-сообщество страны», – отметил инициатор проекта, соучредитель Wargaming Владимир Кислый.

Гранты "Стипендия Wargaming" предназначены для студентов 2-4 курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, ФПМИ и ФРФиКТ. Инициатива является частью программы по поддержке талантливой молодежи и нацелена на формирование единого сообщества представителей образования, науки и бизнеса. Также Wargaming реализует масштабный обучающий проект Wargaming Forge, предусматривающий подготовку наиболее востребованных специалистов в IT-индустрии.

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