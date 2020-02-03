В БГУ открылась китайская библиотека

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская библиотека открылась в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

По своему назначению она станет единым информационным центром в Беларуси по изучению культуры и языка Китая. Данная структура работает на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ и является подразделением Фундаментальной библиотеки вуза.

На данный момент в библиотеке представлено на русском, китайском и английском языках более 6500 учебных, научных и научно-популярных печатных, электронных изданий, мультимедийных материалов о политике, культуре, истории и социально-экономическом развитии Поднебесной. Также значительную часть составляет учебная литература для изучения китайского языка. Библиотечный фонд сформирован при поддержке правительства Китая и глобальной сети институтов Конфуция.

Интерьер библиотеки выполнен в традиционном китайском стиле с использованием масок, вееров, настенных панно. Читательский зал оснащен 29 посадочными местами, пять из которых автоматизированы, есть зона с мультимедийным проектором для проведения различных мероприятий.

Книжный фонд планируется регулярно пополнять, в ближайшее время для посетителей будет доступна художественная литература. Посещение библиотеки бесплатное для всех желающих.-0-

Фото БГУ