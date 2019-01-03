В БГУ планируется ввести социальные скидки на обеды для студентов

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете планируется ввести социальные скидки на обеды для студентов. Сделано это будет с помощью аппаратно-программного комплекса (АПК) "Питание", который начнут применять в университетских столовых, буфетах и кафе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.
Первоочередной задачей в пресс-службе вуза назвали оснащение комплексом всех пунктов питания БГУ. Затем понадобится доработка нормативно-правовой базы, что в перспективе позволит создать скидочную систему на обеденное меню для студентов. Сейчас АПК установлены в двух кафе и столовой главного корпуса БГУ. В ближайшее время системой оборудуют все 23 точки питания университета.
Сеть общественного питания Белгосуниверситета посещает большое количество людей. "АПК позволит идентифицировать обучающихся БГУ, проанализировать их вкусовые предпочтения и пик посещаемости точек питания университета", - отметили в пресс-службе. Комплекс - интеллектуальная собственность БГУ. "Он состоит из аппарата, оснащенного программным обеспечением. Принцип действия заключается в анализе сведений о времени посещения столовой, выборе блюд и их стоимости. Полученные данные будут учитываться при формировании меню и способствовать улучшению качества услуг пунктов питания Белгосуниверситета", - пояснили в пресс-службе.-0-
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