В БГУ создан Национальный центр устойчивого развития

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр устойчивого развития создан в Белорусском государственном университете на базе юридического факультета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

"Новая структура будет содействовать реализации в нашей стране резолюции ООН "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - рассказали в пресс-службе. - Центр станет экспертной площадкой, объединяющей ученых и специалистов в области устойчивого развития".

Деятельность структуры включает научное, консультационное и образовательное направления. Здесь будут проводиться исследования по основным темам резолюции ООН, семинары, конференции. Планируется активное сотрудничество с отечественными и зарубежными партнерами во время международных проектов, разработка рекомендаций для отраслевых министерств, учреждений и организаций по вопросам реализации ЦУР. Кроме того, одна из задач центра - разработка и внедрение в учебный процесс образовательных программ и планов, лекций и других материалов для обеспечения подготовки специалистов в области устойчивого развития, экологической безопасности, охраны окружающей среды и климатических ресурсов.

Экспертами выступят сотрудники вуза, занимающиеся исследованиями экологических, трудовых, социальных прав. Их работа будет способствовать реализации прав человека на благоприятную окружающую среду и климат, качественное образование, социальные гарантии, а также содействовать развитию инклюзии и комфортной среды для инвалидов.

Цели устойчивого развития ООН являются составной частью документа "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", принятого 193 государствами - членами ООН в 2015 году. Концепция устойчивого развития предполагает развитие экономической, экологической, социальной систем путем оптимального использования ресурсов, внедрения экологичных технологий, сохранение стабильности социальных и культурных систем, обеспечение целостности экосистем.-0-