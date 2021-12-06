6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ стартовал проект "Фольклорная арт-терапия". Инициирован он для обращения к фольклорному наследию, которое является важным фактором преодоления негативных тенденций в обществе, серьезным антистрессовым компонентом, помогает психологическому и физическому оздоровлению. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Для наших предков музыка несла оздоровительную функцию. Считалось, что в сложные времена народная песня помогала пережить любую беду, а радостные события наполняла еще большим смыслом и светом", - рассказала профессор кафедры истории белорусской литературы филологического факультета Ирина Казакова.

Первым мероприятием в рамках проекта станет конкурс народной песни "Споемте, друзья!". Пройдет он в виртуальном формате для всех желающих студентов и сотрудников БГУ. Участникам предлагается записать на видео свое исполнение белорусской или русской народной песни. Заявки с прикрепленными записями необходимо отправить до 25 декабря на электронный адрес кураторов от Союза женщин БГУ в подразделениях вуза. Возможно сольное и коллективное исполнение музыкальных композиций.

Итоги подведут 28 декабря. Победитель получит приз от Союза женщин БГУ. Кроме того, лучшие выступления будут размещены на сайте организатора.

Также в рамках проекта "Фольклорная арт-терапия" запланированы научно-практические семинары и тренинги "Антистрессовая роль фольклора", "Фольклор как фактор восстановления психологического и физического состояния человека".

Организатором проекта выступает Союз женщин БГУ.-0-