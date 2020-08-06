В БГУ завершилось зачисление на бюджет на специальности без вступительных экзаменов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете завершилось зачисление на дневную и заочную бюджетные формы обучения на специальности, по которым не сдаются вступительные экзамены. Сегодня состоялось зачисление на факультеты: исторический, географии и геоинформатики и Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На дневную бюджетную форму на группу специальностей исторического факультета по объединенному конкурсу зачислено 87 абитуриентов, проходной балл составил 302 (в 2019 году - 286). Среди них два абитуриента приняты без экзаменов, шесть - по целевому приему, три - вне конкурса. На отдельные специальности проходные баллы составили: "история" - 330 (317), "музейное дело и охрана историко-культурного наследия" - 321 (307), "историко-архивоведение" - 308 (288), "документоведение" - 302 (286).

На факультет географии и геоинформатики принято 106 абитуриентов, из них 12 - без экзаменов, один - по целевому приему, один - вне конкурса. Проходной балл - 232 (268). На "космоаэрокартографию" - 308 (299), "геоэкологию" - 282 (289), "географию" - 232 (268), "геоинформационные системы (направление - земельно-кадастровые)" - 321 (как и в 2019-м), "геологию и разведку месторождений полезных ископаемых" - 279 (282), "гидрометеорологию" - 232 (272).

В Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова на группу специальностей "медицинская физика", "ядерная и радиационная безопасность", "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" и "природоохранная деятельность" зачислено 72 абитуриента, проходной балл - 243 (242). Так, на "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" проходной балл составил 266 (250), "медицинскую физику" - 249 (242), "ядерную и радиационную безопасность" - 246 (242), "природоохранную деятельность" - 243 (242).

На группу специальностей "медицинская экология" и "медико-биологическое дело" зачислено 75 абитуриентов. Проходной балл на "медицинскую экологию" достиг 305 (как и в 2019-м), "медико-биологическое дело" - 297 (293).

На "информационные системы и технологии" принято 20 абитуриентов при проходном балле 292 (288). На отдельные направления этой специальности проходные баллы следующие: "информационные системы и технологии (в здравоохранении)" - 292 (293), "информационные системы и технологии (в экологии)" - 295 (288).

На заочную бюджетную форму обучения на группу специальностей исторического факультета по объединенному конкурсу зачислено 16 абитуриентов, проходной балл - 193 (216). На "историю" - 197 (220), "документоведение" - 193 (231). На специальность "медицинская экология" Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова зачислено три абитуриента при проходном балле 262 (266).-0-