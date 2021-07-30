В БГУИР отмечают рост проходных баллов на бюджет

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в БГУИР прошло зачисление абитуриентов на дневную и заочную бюджетные формы обучения. Проходные баллы на наиболее популярные специальности находятся в диапазоне 360-371. Минимальный балл также повысился: 285 вместо прошлогодних 235. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"На первом курсе дневной формы будут учиться 1123 студента. Без экзаменов зачислили 21 абитуриента. Среди них - победители республиканских олимпиад и лауреат специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Студентами заочной формы обучения стали 38 человек", - рассказали в пресс-службе.

Максимальные баллы сложились на специальности "программное обеспечение информационных технологий" (371), "информатика и технологии программирования" (362), "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" (361). 360 баллов понадобилось, чтобы поступить на "информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)" и специальность экономического профиля "электронный маркетинг".

Подать документы на дневную платную форму можно по 9 августа.-0-