В благотворительном онлайн-пробеге "Спасибо врачам" приняли участие 488 человек

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в благотворительном онлайн-пробеге "Спасибо врачам", который прошел с 1 по 10 июня, приняли 488 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

"Любители бега со всей страны и не только объединились в общем порыве оказать помощь медицинским работникам, которые несут трудовую вахту в это непростое время ради нашего здоровья. В итоге свое спасибо врачам сказали 488 человек. Мы стали свидетелями личных и командных пробежек, утренних и вечерних забегов, а также сотен улыбок и тонн хорошего настроения", - рассказали в пресс-службе.

Участники сами выбирали подходящую им дистанцию и время старта, а затем публиковали фото или скриншот результата пробежки, сделанного при помощи фитнес-трекера или других средств, в социальных сетях с хэштегом #спасибоврачам. Стартовый взнос для участия в пробеге составил Br20, часть из них направлена в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи врачам для приобретения средств индивидуальной защиты.

В результате онлайн-пробега "Спасибо врачам!" было собрано Br3416, которые сегодня переданы Белорусскому обществу Красного Креста.-0-