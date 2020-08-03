3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БНТУ максимальный набранный балл у подавших заявление абитуриентов составил 388, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан автотракторного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии 2020 года университета Денис Капский.

"Максимальный балл абитуриентов, подавших заявление в БНТУ, в этом году вырос в сравнении с прошлогодним и составил 388. Минимальные также выросли на 10-15 баллов", - рассказал Денис Капский. Всего с 25 по 31 июля подано более 9,1 тыс. заявлений. Из них на бюджет – 5 409 при плане приема 2 977. Только в заключительный день, 31 июля, документы подали 1 318 человек. Более 2 300 заявлений было оформлено онлайн, в личном кабинете абитуриента. Всего без вступительных испытаний в БНТУ подал документы 41 человек.

Самыми востребованными оказались специальности "маркетинг" факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства - 7,5 человека на место, "архитектура" -5,2, "программное обеспечение информационных технологий" - 5. На специальность "экономика и организация производства (приборостроение)" машиностроительного факультета конкурс составил 4,3 человека на место, на "автосервис" автотракторного факультета - 4 человека.

Что касается полного заочного отделения, топ-3 специальностей с наиболее высоким конкурсом выглядит так: "электроэнергетические системы и сети" энергетического факультета (4 человека на место), "промышленное и гражданское строительство" строительного факультета (3,4), "электрические станции" энергетического факультета (2,8).

"Зачисление на военно-техническом, спортивно-техническом и факультете горного дела и инженерной экологии состоится 4 августа, 6-го - на всех остальных факультетах, специальности которых не требуют прохождения вступительных испытаний, 11 августа - на все остальные специальности со вступительными испытаниями. Везде будет организовано открытое заседание с онлайн-трансляцией, чтобы все было максимально прозрачно и открыто", - добавил Денис Капский.-0-