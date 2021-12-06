В БНТУ рассказали о главных направлениях подготовки специалистов

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В компетенции разных специалистов важно привносить коммерческие навыки, заявил сегодня журналистам ответственный секретарь приемной комиссии, декан машиностроительного факультета Белорусского национального технического университета Андрей Сафонов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приходя в БНТУ, вы обязательно найдете те специальности, которые вам понравятся. У нас существует 16 факультетов по разным направлениям: энергетика, машиностроение, автомобиле- и тракторостроение, строительство, архитектура. Мы подготавливаем кадры по 100 специальностям и направлениям специальностей", - сказал Андрей Сафонов.

При выборе будущей профессии ответственный секретарь приемной комиссии посоветовал абитуриентам оценивать специальности не только исходя из названия. "Необходимо смотреть глубже, изучать входящие в специальность компетенции", - добавил он.

"При подготовке на любую специальность должно быть обеспечение трех главных направлений. Первое заключается в концепции "Университет 3.0". Важно привносить в компетенции специалистов навык коммерциализации. В современном мире недостаточно лишь знаний технического, конституционного характера. Инженер должен обладать этими знаниями, чтобы правильно предложить, продать и получить прибыль с продукта. БНТУ это развивает, причем с помощью технопарка "Политехник". Это та структура, которая аккумулирует вокруг себя потенциал и позволяет с помощью стартапов прививать знания и навыки", - обратил внимание Андрей Сафонов.

В качестве второго вектора он акцентировал внимание на практико-ориентированность. "Только через руки и практику можно достучаться до студента, привить интерес, давая теоретические выкладки. Когда он понимает, как это работает с точки зрения функционала, он проще втягивается в теоретические познания", - отметил декан.

"Третья составляющая - цифровизация. Здесь следует отталкиваться от мировых тенденций. Стоит отметить декрет Президента "О развитии цифровой экономики" и программу Беларуси по развитию цифровизации на 2021-2025 годы. Этим направлениям есть место в вузах. В части подготовки специалистов нужно использовать цифровые технологии и в конечном итоге готовить конкурентоспособную продукцию в кратчайшие сроки. Необходимо комплексно применять цифровые технологии. Я говорю о "Индустрии 4.0". Это целая система жизненного цикла любого процесса и она должна присутствовать и в процессе обучения", - заключил Андрей Сафонов.-0-