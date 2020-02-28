В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков вируса нет

28 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков инфекции нет. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Из Италии вместе с родителями возвращалась студентка Миланского университета. "У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции. Семья связалась с представителями Министерства здравоохранения. Были даны рекомендации дальше не пользоваться общественным транспортом", - рассказал Владимир Караник. К этому времени семья добралась до Варшавы.

"Мы связались с нашим посольством, они обеспечили доставку своей машиной до границы. Там студентку и ее родителей встречала скорая помощь из Бреста. Они размещены в Брестской инфекционной больницы. Признаков заболевания ни у кого из троих нет", - подчеркнул министр.-0-