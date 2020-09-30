В Бресте проходит заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил СНГ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств СНГ проходит в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Мероприятие организовано в соответствии с планом работы Совета министров обороны государств СНГ на 2020 год и планом международного военного сотрудничества на 2020 год.

Планируется рассмотреть вопросы, которые касаются мероприятий по созданию, функционированию и развитию совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств СНГ. Участники обсудят выполнение мероприятий по реализации соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, а также вопросы деятельности комитета в 2020 году и плана работы на 2021 год.

Предусмотрено проведение двусторонних рабочих встреч членов комитета.-0-