В честь победителей! В комплексе Minsk World – праздничная акция для ветеранов

Праздничная акция от застройщика, приуроченная ко Дню Победы, стартовала в многофункциональном комплексе Minsk World. Социальный характер нового проекта очевиден.

В Беларуси к 9 Мая особенное отношение. В годы Великой Отечественной погиб каждый третий наш соотечественник – она затронула все семьи без исключения. Дед, прабабушка, двоюродный дядька или соседка из хаты через улицу – мы помним каждого, кто сгорел в вихре трагических лет. Помним и скорбим. И пытаемся сделать максимум для тех, кто выжил – несмотря ни на что и всему вопреки.

Время неумолимо. Годы бегут, и сегодня не много у нас осталось ветеранов – по всей стране, согласно статистике, чуть более 3,3 тысячи человек. Но каждый из них заслуживает не просто нашего внимания – самого глубокого почтения! И важно, что желание сделать для этих людей что-то существенное не требует понуждения. Мы сами этого хотим – искренне, от всей души.

Компания "Дана Астра" в Беларуси работает уже много лет. И всегда чувствовала важность для общества социальных проектов со стороны частного бизнеса. Новая инициатива застройщика с весомым социальным подтекстом – это специальная праздничная программа ко Дню Победы!

Праздничная акция позволяет приобрести квартиры в определенных домах комплекса Minsk World по невероятно выгодной цене – всего 700 евро за квадратный метр в эквиваленте.

Комплекс Minsk World

Прежде всего, конечно, предложение адресовано ветеранам Великой Отечественной войны. Застройщик понимает, что очень немногие ее участники способны самостоятельно приступить к решению квартирного вопроса, поэтому специально оговаривает: акция распространяется на членов семей наших ветеранов! Все подробности о том, как приобрести квартиры по наиболее привлекательным ценам, можно узнать у менеджеров отдела продаж застройщика.

Кроме того, праздничным предложением могут воспользоваться многодетные семьи, а также люди с ограниченными физическими возможностями. На все возникающие вопросы готовы ответить и помочь с подготовкой необходимых документов для покупки жилья в офисах компании во многих городах страны.

Дань уважения ветеранам за их подвиг в годы войны – это конкретные дела сегодня. Именно так считают в компании "Дана Астра".

– В Беларуси 9 Мая – особенный праздник. И светлый, и грустный. Мы помним подвиг павших, и мы чтим всех, кто прошел страшные испытания и выжил. Наша компания искренне поздравляет ветеранов войны с Днем Победы. Пусть эта возможность приобрести жилье для своих близких по особой цене станет нашим подарком тем, кто вынес тяготы войны на своих плечах. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день Беларуси, – подчеркнул директор компании "Дана Астра" Павел Овчаров.

Павел Овчаров, директор компании "Дана Астра"

Накануне старта праздничной акции представители застройщика приехали в Белорусское общественное объединение ветеранов. Да не с пустыми руками, а с цветами и габаритным подарком – огромным телевизором ведущего отечественного бренда. Встречали гостей председатель Республиканского совета объединения ветеранов Иван Гордейчик и его первый заместитель Юрий Луцык.

Накануне старта праздничной акции представители застройщика приехали в Белорусское общественное объединение ветеранов

– За то, что вы сегодня делаете, огромное спасибо, – сказал Иван Гордейчик, обращаясь к представителям компании "Дана Астра". – Ветераны всегда искренне радуются тому, что их видят, замечают, что о них заботятся. Участники войны уходят из жизни, и это очень печально. В Беларуси сегодня осталось чуть больше 3300 ветеранов, и я вам обещаю, что каждый узнает про визит вашей компании в нашу организацию. Спасибо!

Председатель Республиканского совета объединения ветеранов Иван Гордейчик

Павел Овчаров, в свою очередь, рассказал руководителям ветеранского объединения о стартовавшей праздничной акции. И возможность приобрести квартиры по привлекательной цене очень заинтересовала его собеседников.

Павел Овчаров рассказал руководителям ветеранского объединения о стартовавшей праздничной акции

– Понимаете, сами ветераны на сегодняшний день жильем в основном обеспечены. Но есть же дети, внуки, правнуки. Если акция распространяется на членов семьи ветеранов, я и сам подумаю, чтобы воспользоваться этой возможностью. Ведь жить шестерым в двухкомнатной квартире, скажем прямо, несколько неудобно. И таких ветеранов много. Уверен, что ваша акция очень нужна людям, – считает Иван Гордейчик.

Слова благодарности участникам войны, считают в компании-застройщике, безусловно важны. Но еще важнее конкретные дела, которые могли бы сделать жизнь наших ветеранов чуть приятнее, комфортнее, интереснее. Новая квартира, которую можно передать детям и внукам, – пожалуй, самое весомое наследие. Конечно, после главного завета – любить Родину искренне, по-настоящему.

И об этом мы точно не забудем!

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