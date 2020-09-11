В День города во всех районах столицы пройдут субботники

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники пройдут во всех районах столицы 12 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Актив общественных объединений, представители районных администраций, учреждений образования, трудовые коллективы, молодежь приведут в порядок городские территории, высадят деревья и кустарники. Начнутся мероприятия с митингов в поддержку безопасности и спокойствия в белорусской столице.

Во Фрунзенском районе в парке Тиволи очистят тротуары и дорожки, также проведут работы по обрезке деревьев. На территории аллеи по улице Неманская и сквера Брикета покрасят скамейки и уберут мусор. 120 человек займутся обустройством и уборкой воркаут-площадки для взрослых, территории и дорожек в парке Дививелка. В сквере Тучинский во время субботника запланирована очистка околопрудной территории и покраска стен, а на склоне у Ледового дворца спорта Минской области высадят цветы в виде государственного флага. Кроме того, будет организована уборка территории экотропы возле храма святителя Николая Японского.

В Центральном районе трудовой десант приведет в порядок территорию и объекты мемориального комплекса "Масюковщина", а в Октябрьском - займется очисткой от мусора и сухостоя в 4-м Брестском переулке напротив дома №26.-0-