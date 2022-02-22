В Департаменте по энергоэффективности рассказали о проверках и контрольной деятельности в 2021 году

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О контрольной деятельности, проводимой Департаментом по энергоэффективности в 2021 году, рассказал сегодня заместитель председателя Госстандарта - директора Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году областными и Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием ТЭР проведены 64 (49 в 2020 году) проверки и 710 (484 в 2020-м) мониторингов. Увеличение количества мониторингов происходило для повышения профилактической и предупредительной работы во исполнение поручения руководства страны о снижении надзорной нагрузки на бизнес. Проверки производились в соответствии с координационным планом, а также с привлечением КГК и органов Прокуратуры", - отметил Виталий Крецкий.

Выявленное нерациональное использование и резерв экономии ТЭР составили 59,8 тыс. тут, или более 10% от установленного годового задания экономии ТЭР по республике. Выданы 64 (47 в 2020 году) предписания и 592 (346 в 2020-м) рекомендации на устранение нерационального расходования топлива, электрической, тепловой энергии и других нарушений действующего законодательства в сфере энергосбережения.

За нарушение законодательства в сфере энергосбережения составлено 580 (487 в 2020 году) протоколов об административном правонарушении.

"Основные нарушения - отсутствие утвержденных норм расхода ТЭР на выпуск продукции (работ, услуг), отсутствие либо неисправность приборов группового учета тепловой энергии, систем отопления и горячего водоснабжения, прямые потери теплоносителя по причине неисправности запорной арматуры и тепловых сетей, отсутствие тепловой изоляции или необходимость ее ремонта на теплопроводах, повышенные потери тепловой энергии на теплотрассах", - рассказал Виталий Крецкий.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий руководителям организаций выдаются предписания и рекомендации на устранение нерационального расходования топлива, электрической, тепловой энергии и реализации энергосберегающих мероприятий. Выполнение предписаний и рекомендаций находится на постоянном контроле.

Также было отмечено, что инспекционно-энергетическими отделами проводится значительная работа по оказанию помощи в части экспресс-обследований бюджетных организаций здравоохранения, культуры, образования, спорта и туризма, с годовым потреблением ТЭР до 1,5 тыс. тут, на основании ходатайств республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных Совету Министров, облисполкомов, Минского горисполкома. Так, в 2021 году проведено более 230 обследований, результаты которых использованы в процессе формирования предложений по финансированию из источников Всемирного банка.-0-