В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят

2 июня, Дубровно /Корр. БЕЛТА/. Летом в детских оздоровительных лагерях Беларуси планируют принять порядка 342 тыс. мальчишек и девчонок, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер сегодня ознакомился с работой летнего лагеря в средней школе №1 в Дубровно. В районе лагерь с круглосуточным пребыванием начнет работу 5 июня, а оздоровительные при школах открыли двери 1 июня. "Посмотрели, как организовано питание детей, их досуг, мероприятия. Важно, чтобы дети набрались сил летом и смогли усваивать учебный материал потом. Планируем, что в этом году оздоровятся порядка 342 тыс. мальчишек и девчонок: около 144 тыс. в круглосуточных оздоровительных лагерях и 198 тыс. в пришкольных дневного пребывания", - отметил Игорь Петришенко.

Также заместитель премьер-министра сегодня провел прием граждан в Дубровенском райисполкоме. Местная жительница Галина Макаренко рассказала, что зимой заболела коронавирусом. Благодаря врачам и их отношению к пациентам болезнь пенсионерка перенесла нормально, в отличие от соседок по палате - их подключали к аппаратам ИВЛ. В больнице их два и они функционируют, но сроки нормативной работы вышли. Также устарел аппарат ультразвукового исследования. Местная жительница просила обновить оборудование.

Игорь Петришенко поблагодарил за внимание и неравнодушие к системе здравоохранения. "Мы эту тему обсудили и в планах главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома приобрести для Дубровенской больницы портативный УЗИ-аппарат. Этот вопрос будет решен, еще проработаем по замене оборудования, связанного с искусственной вентиляцией легких", - добавил вице-премьер и акцентировал внимание на важности вакцинации. Сейчас в районе ситуация с COVID-19 спокойная, роста нет. Местная больница ведет амбулаторный прием пациентов, а нуждающихся в стационарном лечении отправляют в оршанскую клинику.-0-

Фото Александра Хитрова