В Дубровенском и Толочинском районах ГАИ выявила нарушения в сельхозорганизациях

30 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Дубровенском и Толочинском районах ГАИ выявила нарушения в хозяйствах АПК: водители и должностные лица привлечены к административной ответственности, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Рейдовая группа ГАИ УВД облисполкома проверила в нескольких районах области организации АПК. Во время рейда упор был сделан на выявление хищения товарно-материальных ценностей и случаев небезопасной эксплуатации сельскохозяйственной техники. Так, в Дубровенском районе выявили двух трактористов-бесправников. Выяснилось, что мужчины в течение года уже привлекались за аналогичное нарушение. За допуск водителей к управлению техникой должностные лица привлечены к административной ответственности. "Во время рейда также выявили автомобиль МАЗ без техосмотра, который не проводился с 2016 года. Еще одна организация перевозила опасный груз без согласования. Руководители хозяйств и водители привлечены к административной ответственности", - рассказали в Госавтоинспекции области.

В Толочинском районе к административной ответственности привлекли четырех должностных лиц за допуск к участию в движении водителей, которые не прошли медицинское освидетельствование, а также трех механизаторов, управлявших тракторами с неисправностями - отсутствовали внешние световые приборы.

Подобные рейды будут продолжены.-0-