В ЕАЭС усилен контроль за вывозом редких животных

4 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии актуализировала перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, в отношении которых при торговле с третьими странами устанавливается разрешительный порядок вывоза, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК. В частности, запрещен неконтролируемый вывоз северных оленей, песцов, тигров и некоторых других видов диких животных.

"Соответствующие изменения учитывают новую редакцию Красной книги Российской Федерации, а также изменения, внесенные в национальные красные книги других государств - членов союза, - пояснили в ЕЭК. - Всего в новую редакцию Красной книги РФ было добавлено 14 видов млекопитающих и 29 видов птиц. Кроме того, были приняты предложения Республики Казахстан по включению тигра, переднеазиатского леопарда и лошади Пржевальского".

"Решение Коллегии ЕЭК позволит обеспечить применение необходимых мер контроля в целях охраны и восстановления популяций диких животных в странах союза", - прокомментировал решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.-0-