В этом году увеличен набор по IT, медицинским и спортивно-педагогическим специальностям

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году увеличен набор по медицинским, спортивно-педагогическим специальностям и в сфере IT, исходя из прогнозного баланса потребности в кадрах. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления профильного образования Минобразования Сергей Касперович в пресс-центре БЕЛТА.
"Этот год стал переходным. Планирование приема осуществлялось на основе сложившейся системы госзаказа, а также прогнозного баланса потребности в кадрах Министерства труда и социальной защиты и Министерства экономики, - сказал Сергей Касперович. - То есть мы имели более объективную информацию. И вы видите изменения в структуре приема: увеличение набора по медицинским, IT, спортивно-педагогическим специальностям".
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