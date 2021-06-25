В ФПБ поступают обращения в связи с превышением температурного режима на рабочих местах

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня в ФПБ поступили десятки обращений в связи с превышением температурного режима. Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси, по каждому обращению проводится проверка, при необходимости техническая инспекция труда оказывает помощь в устранении выявленных нарушений.

"В последние несколько дней установилась очень жаркая погода, которая закономерно повлияла на условия труда практически во всех сферах. Понятно, что в этих условиях полностью избежать превышения установленных норм по температуре невозможно. Но при этом наниматель обязан принять меры по защите работников, - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. - У нас работает горячая линия по вопросам соблюдения норм охраны труда. И в последние дни мы фиксируем увеличение количества обращений работников в связи с высокой температурой на рабочих местах. Всего за последние дни профсоюзами проведено несколько десятков внеплановых мониторингов по таким обращениям".

Например, одно из сообщений поступало с ОАО "МАПИД". По утверждению работников, температура в производственных помещениях составляла около 38 градусов. Техническая инспекция труда оперативно выехала на место. Во время посещения зафиксирована температура несколько ниже. Тем не менее в некоторых из цехов было по-прежнему жарко.

"Надо отметить, что наниматель в этом случае принял ряд решений по защите работников. Заблаговременно, еще до наступления самых жарких дней, был издан приказ, которым смещено начало рабочего дня, а в период с 12.00 до 15.00 ограничено пребывание работников под прямыми солнечными лучами; увеличено количество технологических и ежесменных перерывов, особое внимание уделено обеспечению работников питьевой водой, повышен контроль за использованием СИЗ, - отметил Павел Манько. - Вместе с тем профсоюзы обращают внимание нанимателей на то, что в подобных чрезвычайных погодных условиях необходимо постоянно контролировать ситуацию, оценивать эффективность принятых мер и при необходимости принимать дополнительные решения по защите работников. Поэтому нанимателю была выдана рекомендация по улучшению условий труда для работников, в частности это касается установки дополнительного вентилирования и кондиционирования отдельных участков".

Подобные ситуации зафиксированы и на некоторых других предприятиях. В каждом случае выполнение всех выданных рекомендаций будет контролироваться отраслевым профсоюзом.

В ФПБ напомнили, что согласно законодательству, если на рабочем месте превышается норма по температуре, то условия труда признаются вредными и опасными. И наниматель обязан предусмотреть дополнительные меры защиты работников. Речь идет о дополнительных перерывах, кондиционировании воздуха, воздушном душировании, применении специальных СИЗ, доступе в помещения для отдыха и душевые при их наличии, смещении рабочего времени с учетом вредных условий.

Техническая инспекция труда ФПБ продолжает усиленный мониторинг температурного режима и принимаемых мер во всех отраслях деятельности. Номер горячей линии ФПБ 8 (017) 203-90-48.-0-