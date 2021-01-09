В ГАИ рассказали, как снять с учета транспортное средство в связи с его утилизацией

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Госавтоинспекции рассказали, как снять с учета транспортное средство в связи с его утилизацией. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В Госавтоинспекцию поступает ряд обращений от граждан на тему снятия с учета транспортных средств по причине утилизации. "Учитывая предстоящие изменения Налогового кодекса, в главном управлении ГАИ МВД прорабатывается механизм упрощения порядка снятия с учета транспортных средств по причине утилизации или утраты ими потребительских свойств, а также дополнительно рассматривается вопрос о необходимости изменения (при необходимости увеличения) времени работы регистрационных подразделений ГАИ, в том числе в выходные дни, - рассказали в ГАИ. - Окончательное решение по указанному вопросу будет принято после официального издания изменений в Налоговый кодекс, о чем соответствующая информация своевременно будет размещена в средствах массовой информации".

В ведомстве отметили, что проектом изменений предусматривается уплата налогового сбора в срок до 15 декабря, что позволит регистрационным подразделениям ГАИ в плановом режиме обслуживать граждан и юридических лиц. В случае возникновения каких-либо проблемных вопросов они будут рассматриваться в течение 2021 года с учетом интересов максимально широкого круга заинтересованных лиц.

В настоящее время при снятии с учета транспортного средства для последующей утилизации без представления его на осмотр собственник обязан сдать в регистрационное подразделение ГАИ свидетельство о регистрации и регистрационные знаки. В случае утраты свидетельства о регистрации или регистрационных знаков транспортное средство должно быть представлено для осмотра, за исключением представления документального подтверждения сдачи в промышленную переработку.

После снятия с регистрации для утилизации автомобиль вновь не может быть поставлен на учет.-0-