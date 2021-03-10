В Гродно стартует фестиваль педагогических идей

10 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль педагогических идей "Призвание - педагог" стартует сегодня в Гродненском областном институте развития образования. В этом году форум пройдет в дистанционной форме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в институте.

Нынешний фестиваль - юбилейный, проходит в 10-й раз. Посвящен он Году народного единства.

"Участниками фестиваля станут педагогические работники учреждений общего среднего образования со стажем работы не более 3 лет, а также студенты педагогических специальностей выпускных курсов вузов. Главная цель, которую мы ставим при проведении форума, - это повышение профессионального мастерства молодых педагогов", - отметили в Гродненском областном институте развития образования. Также форум направлен на повышение престижа профессии педагога. Участники смогут не только почерпнуть передовой опыт, но и наладить полезные профессиональные связи.

Для молодых педагогов подготовили насыщенную программу. В частности, запланированы хакатон "Фестиваль объединяет", фидбэк "Фестиваль, который… ", выполнение командного и индивидуального домашних заданий. Во время методического челленджа "Есть коннект" передовым опытом с участниками фестиваля поделятся представители республиканского и областного клубов "Хрустальный журавль". Сыграют молодые педагоги и в интеллектуальную игру "ПедQUIZ".

Продлится фестиваль по 12 марта.-0-