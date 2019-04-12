В Институте горного дела Красноярска открылась учебная аудитория БелАЗа

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Институте горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета в Красноярске открылась специализированная учебная аудитория БелАЗа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Аудитория создана в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ОАО "БелАЗ", ООО "Красноярск-БелАЗ-Сервис" и Сибирским федеральным университетом, - отметили в пресс-службе. - В дальнейшем ОАО "БелАЗ" планирует дооснастить аудиторию специализированным оборудованием, в том числе макетами узлов и агрегатов карьерной техники. В долгосрочной перспективе появление такого образовательного объекта в Красноярском крае позволит значительно повысить эффективность использования техники ОАО "БелАЗ" в регионе. Кроме того, одним из важнейших аспектов подготовки новых специалистов является возможность корректировать образовательные процессы так скоро, как на рынке будут появляться новинки от ОАО "БелАЗ".

Фото посольства Беларуси в России

В церемонии открытия аудитории приняли участие руководитель красноярского отделения посольства Беларуси в России Виктор Щетько и заместитель министра образования Красноярского края Максим Румянцев.-0-