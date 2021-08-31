31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте пограничной службы открылся многофункциональный спортивный комплекс, сообщили БЕЛТА в учреждении образования.

"Пограничников во все времена отличали ловкость, сила, решительность и быстрота. Теперь с появлением нового спортивного комплекса у курсантов будет больше возможностей развивать свои способности и готовиться к соревнованиям, на которых они будут представлять институт", - отметили в учреждении.

В торжественном открытии приняли участие начальник института генерал-майор Сергей Жилинский, начальник факультета генерального штаба генерал-майор Сергей Зайцев и председатель центрального совета БФСО "Динамо" полковник милиции Игорь Оберемко, а также представители администрации Первомайского района, олимпийские чемпионы Беларуси, представители организаций, которые оказывали помощь в строительстве спортивного комплекса.

"Во время открытия комплекса курсанты встретились с пограничниками - участниками Олимпийских игр. Чемпионы поделились историями своих ярких побед", - добавили в институте.

После торжественного мероприятия прошел чемпионат по мини-футболу на новой спортивной площадке для игр. По итогу турнира команда института заняла третье место. Второй стала команда Государственного пограничного комитета, на первое место поднялась команда Военной академии. Также прошло открытое первенство среди всех желающих в подтягивании на перекладине и сгибании-разгибании рук в упоре на брусьях.-0-