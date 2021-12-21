В Калининградской области назвали угрозой инициативу Литвы ограничить транзит из Беларуси

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов обеспокоен инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Беларуси, так как Калининград потребляет белорусские продукты. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Министерство транспорта Литвы ранее предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Беларуси. В МИД РФ заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области и Россия не оставит это без внимания.

"Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы вообще-то и белорусские товары потребляем - продукты, стройматериалы и не только", - сказал Антон Алиханов.

Он добавил, что видит в возможном решении Литвы угрозу не только продовольственной, но и экономической безопасности региона.

"Я считаю, ограничение этих перевозок не должно вообще никогда вводиться и даже рассматриваться, потому что это уже не отношения Литвы и Беларуси или еще кого-то, это отношения с Россией. И здесь надо соответствующие исключения предусматривать, если они будут что-то у себя ограничивать", - сказал губернатор.

Он добавил, что власти региона очень внимательно смотрят на ситуацию. "Считаем, что надо напоминать нашим соседям, что они должны обеспечивать свободу транзита, о которой мы договаривались", - заключил Антон Алиханов.-0-