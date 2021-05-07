В канун Дня Победы проходит масштабная акция по правовому консультированию

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции при участии Белорусской нотариальной палаты и Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а также главных управлений юстиции облисполкомов, Минского горисполкома проводит акцию по бесплатному юридическому консультированию граждан, приуроченную к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

В формате прямых телефонных линий специалисты Министерства юстиции, нотариусы, адвокаты проконсультируют всех желающих сегодня до 12.00 по широкому спектру правовых вопросов. Также будет доступно онлайн-консультирование через социальные сети Минюста Facebook и "ВКонтакте", чат-бот в мессенджере Telegram "Вопрос юристу". Задать вопрос в социальных сетях и в чат-бот можно с 12.00 до 13.00, на них ответят по мере поступления, а ответы гражданам и юридическим лицам будут даны в течение дня.

Акцию поддержали главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома, адвокаты и нотариусы, Белорусский республиканский союз юристов. Бесплатную правовую консультацию можно будет получить во всех областях и столице.

Нотариусы Беларуси также консультируют бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции, посвященной 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, принимают все нотариальные конторы и нотариальные бюро.

К акции присоединилась Белорусская республиканская коллегия адвокатов. Во всех адвокатских образованиях малоимущим будет оказана юридическая помощь бесплатно в виде консультирования.

Акцию также поддержали медиаторы республиканского общественного объединения "Белорусская лига семейных медиаторов".

Кроме того, в столице для ветеранов Великой Отечественной войны организовано консультирование на дому. При необходимости в день проведения акции дежурные нотариус и адвокат окажут необходимую правовую помощь. Заявку можно оставить по телефону 200 03 84.-0-