В Казахстане белорусские военные пресекли разведку дронами: подробности миротворческой операции

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские военные во время миротворческой операции ОДКБ в Казахстане взяли под охрану военный аэродром, на который прибывали миротворческие подразделения государств - членов организации, а также две ТЭЦ и военный склад. Об этом на телеканале "Россия-24" рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщает БЕЛТА.

"Первоначальная переброска шла на аэродром Жетыген под Алматы. Когда прибыл белорусский контингент, он в целом взял этот аэродром под охрану", - сказал Анатолий Сидоров.

Он напомнил, что изначально было принято решение силами ОДКБ взять под охрану важные военные и государственные объекты. "Поэтому все миротворческие контингенты от всех государств выполняли эту задачу. К примеру, подразделения из Армении охраняли комбинат, обеспечивающий хлебом весь Алматы. Подразделения из Беларуси, я уже говорил, - аэродром Жетыген, склад один воинский очень серьезный взяли под охрану, брали под охрану ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Алматы. Таджикские военнослужащие взяли под охрану водоканал", - привел подробности начштаба ОДКБ. Ряд объектов охраняли российские десятники: в частности, они обеспечивали безопасность аэропорта Алматы сразу же после его зачистки от боевиков. Все это позволило освободить силы казахстанской стороны, которая сосредоточилась на восстановлении общественного порядка.

Анатолий Сидоров подтвердил, что никаких боестолкновений или обстрелов контингентов миротворцев ОДКБ во время их нахождения в Казахстане не зафиксировано. "Единственное была попытка вести разведку с помощью дронов. Мне известно о трех фактах - это в районе аэродрома Жетыген. Но белорусские военнослужащие отреагировали своевременно и больше там эти дроны не появлялись", - привел подробности начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Он сообщил, что в целом миротворческие силы ОДКБ насчитывают 3,5 тыс. человек личного состава. "Примерно такая же цифра была заявлена для операции и в этот раз, но фактически участвовали немногим более 2 тыс. человек, - уточнил Анатолий Сидоров. - Хотя та же авиация для переброски была спланирована в полтора раза больше. Видимо, сама обстановка, которая стала складываться с прибытием миротворцев на территории Казахстана, в частности в Алматинской области и в городе Алматы, на мой взгляд, остудила некоторые головы и ситуация стала достаточно быстро меняться в лучшую сторону. Поэтому было принято решение (направить. - Прим. БЕЛТА) не в полном объеме, а ограничиться теми силами, которые реально участвовали".

Начальник Объединенного штаба ОДКБ убежден: успешность миротворческой операции ОДКБ в Казахстане была обусловлена прежде всего планомерной работой по повышению эффективности организации. "Это результат того, что многие годы (а в этом году организация будет отмечать 20-летие) шла планомерная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, по уточнению состава коллективных сил. На системной основе проводились учения, различного рода тренировки", - подчеркнул он.

"Ввиду того что в рамках организации, в рамках шести дружественных стран полное взаимопонимание, полная взаимоподдержка, мгновенно было принято решение главами государств, практически мгновенно было принято решение министрами обороны. Никакой тайны тут нет, но уникальность этой операции была в том, что с момента принятия решения до взлета первого самолета прошло меньше 12 часов. То есть весь механизм настолько быстро сработал, что утром 6 января, в 4.12, уже первый самолет поднялся в воздух. Это уникальная операция в этом плане", - заявил Анатолий Сидоров.

Он также подчеркнул, что главами государств принимались решения исключительно на основе статей Договора о коллективной безопасности, Устава ОДКБ и соглашения о миротворческой деятельности.-0-