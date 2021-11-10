В Казани продолжается учение ОДКБ "Нерушимое братство"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани продолжается совместное учение c Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие завершили планирование миротворческой операции и слаживание подразделений.

"Продолжают отрабатываться вопросы порядка сопровождения колонн с гуманитарным грузом, несения службы на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах, организации лагеря беженцев, патрулирования местности и всестороннего обеспечения действий войск", - отметили в ведомстве.-0-