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Общество
09 марта 2021, 22:01

В КГБ отмечают попытки давления извне на судебную и правоохранительную систему Беларуси

Скриншот видео "Беларусь 1"
Скриншот видео "Беларусь 1"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности отмечает попытки давления извне на судебную и правоохранительную систему Беларуси. Об этом заявил председатель КГБ Иван Тертель в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Иван Тертель отметил, что как спецслужбы, так и в целом власти каждой страны занимаются вопросами, "связанными с вмешательством во внутренние дела государства". Не исключение здесь и Беларусь, тем более республика столкнулась с подобной проблемой.

"Мы явно видим попытки давления на нашу судебную, правоохранительную систему со стороны иностранных государств, в том числе с использованием дипломатического корпуса. Я не могу представить, чтобы такая ситуация, к примеру, могла быть во Франции, Германии, США. Это недопустимо", - подчеркнул председатель КГБ.

Он также отметил факты финансирования деструктивной деятельности в Беларуси "в интересах других государств".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. Основное внимание во время встречи было уделено текущей работе комитета, ситуации в сфере национальной безопасности, защите конституционного строя.

После встречи с главой государства Иван Тертель обратил внимание журналистов на несколько моментов. "Первое - на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе - это попытки, и доложено о конкретных лицах, планы дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта", - рассказал он.

В КГБ также отмечают рост террористических угроз. "К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств", - констатировал председатель комитета.

"В целом комитет работает. Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы", - добавил Иван Тертель.-0-

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