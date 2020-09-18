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Общество
18 сентября 2020, 22:50

В "Клубе редакторов" назвали колониальной политику ЕС в отношении Беларуси

Скриншот из видео "Беларусь 1"
Скриншот из видео "Беларусь 1"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддерживая и спонсируя протестные движения в Беларуси, страны ЕС реализуют колониальную политику. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Старая Европа привыкла жить за счет колоний. Вся ее история бурного развития - это колониальное порабощение мира. Сегодня нас пытаются сделать колонией, только более тонко, изощренно. Сейчас другие методы, но это все та же колониальная политика", - сказал глава издательского дома. По словам Дмитрия Жука, один из главных результатов цветных революций - возможность иностранцам приобретать землю в частную собственность.

Его мнение поддержал и политолог Вадим Боровик: "Колониальная политика продолжается. Есть страны, которые отдались добровольно, без изнасилований - легли, подставились, и их насилуют, а они получают удовольствие и делают то, что им сказали".

Он также обратил внимание, как в последующем может реализоваться современная колониальная политика. Сперва страну вынуждают взять кредиты под высокие проценты и залог государственной собственности. Потом искусственно создают социально-политическую нестабильность, из-за чего рушится финансовый рынок. "Оказывают давление - и имущество утекает к тем выгодополучателям, которые дали кредиты. Плюс падает уровень жизни, и дешевая рабочая сила наполняет рынки, а государство превращается в отверточно-сборочный цех, то есть никакой своей научно-промышленной работы не ведется, а роль населения - обслуживающий персонал и дешевая рабочая сила", - отметил Вадим Боровик.

Во время передачи также обсудили недавнее интервью Даррена Битти, бывшего спичрайтера Дональда Трампа, американскому телеканалу Fox News. Комментируя нынешние события в США, Даррен Битти пояснил, что принято считать цветной революцией. По его словам, есть несколько видов государственного переворота: один из них - прямое военное вмешательство и устранение неугодного лидера силой, второй - цветная революция. Это особенно применительно к Восточной Европе.

"Это чуть более тонкая и хитроумная модель. У нее есть несколько характерных черт, но главная - комбинация искусственно созданного сценария с оспариванием результатов выборов и массовых мобилизованных акций протеста. Их обозначают терминами "мирные протесты" и "акты гражданского неповиновения", - сказал Даррен Битти.-0-

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