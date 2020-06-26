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26 июня 2020, 22:38

В "Клубе редакторов" разобрали факты манипуляции обществом с помощью независимых медиа

Скриншот видео "Беларусь 1"
Скриншот видео "Беларусь 1"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники передачи "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" разобрали факты манипуляции обществом с помощью независимых медиа, сообщает БЕЛТА.

"В последнее время очень много говорят про концепцию Шарпа - 198 методов ненасильственного свержения власти. Не кажется ли вам, что мы уже добрую треть этих методов за последние месяцы распознали в белорусском медийном пространстве?"- поинтересовался у гостей передачи Иван Эйсмонт.

"Цепи солидарности - самый яркий пример манипуляции"

Самым ярким примером манипуляции обществом аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин назвал цепи солидарности. Он отметил, что эта технология не нова и использовалась в 1989 году в странах Балтии ("Балтийский путь"), в 2012-м - в Москве ("Большой белый круг"). "Те, кто читает Telegram-каналы, какие-то соц-, медиа-паблики, выступают жертвами манипуляторов - простыми, банальными жертвами. Все, кто, условно, ориентирован на поиск некой истины (у них стремление читать альтернативные средства коммуникации, массовой информации), ориентированы, что приобщаются к некой тайне. Как правило, эти короткие сообщения ориентированы на эмоцию: человек, прочитав, понимает, что он стал в цепь солидарности и тем самым приобщается к некому великому событию. На этом строятся многие технологии, которые взывают, что, действуя сегодня, вы создаете историю завтра", - пояснил принцип воздействия на массы аналитик БИСИ.

Причем масштабы подобных живых цепочек измеряются не количеством участников, а протяженностью, чтобы создать вау-эффект. Однако на самом деле они малочисленны, отметили в передаче.

"На общество воздействуют через подкуп лидеров мнений"

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в то же время констатировал, что не все люди покупаются на такие манипуляции. И тогда, по его словам, на общество воздействуют с помощью элементарных маркетинговых технологий - подкуп лидеров мнений. "Еще вчера в своих социальных сетях они рекламировали шампуни и делали обзоры автомобилей, и вдруг - политические лидеры мнений. Если залезть в "личку", можно увидеть вопрос цены, - сказал он. - Или каминг-аут журналиста, который еще вчера рекламировал розыгрыш подарков от продуктового магазина, а сегодня стоит с микрофоном телеканала, на котором это все происходило, и говорит, что прозрел. А он и журналистом не был - это розыгрыш подарков от магазина".

"Медиа выбирают сакральных жертв: врача, инвалида, волонтера"

По мнению директора - главного редактора издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрия Жука, если кто-то воздействует на эмоции человека, то действует с какой-то целью. Как правило, извлечь для себя или других какую-то выгоду. "И сейчас больше всего давят на жалость: невинно шел - задержали, синяк на запястье", - обратил внимание он.

Участники передачи вспомнили о недавнем задержании минского врача. Медик доказывал, что случайно оказался на уличной акции, но опубликованные видеоматериалы МВД подтвердили обратное. Использование подобных "сакральных жертв" тоже является одной из технологий манипуляции, подчеркнули в "Клубе редакторов".

"Через СМИ идет координация акций"

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт также вспомнил заявление министра внутренних дел о том, что незаконные уличные акции управляются через Telegram-каналы и стрим "Радио Свобода". "Нормальная ли эта ситуация, когда средство массовой информации, финансируемое Госдепартаментом США, является, по сути, координатором? - спросил он. - Понятно любому человеку, кто погружен в эту тему на протяжении 10-15-20 лет, что так было всегда. Мы постоянно об этом говорим. И вызывает улыбку, когда эти же люди нас называют пропагандистами, а себя демократическими средствами массовой информации".-0-

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Одной из тем, которая обсуждалась в "Клубе редакторов", стала недавняя встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с противниками аккумуляторного завода в Бресте. Председатель Белтелерадиокомпании отметил, что во время беседы стороны услышали друг друга и пришли к консенсусу, в итоге встреча завершилась на позитивных эмоциях.

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