В "Клубе редакторов" заявили: Беларуси нужен больший информационный суверенитет

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси пора становиться суверенной в информационной сфере и исходить в этом поле деятельности из своих интересов. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нам давно пора становиться суверенными, то есть исходить из собственных интересов в информационной сфере. Пока, к сожалению, наше законодательство это не предусматривает, точнее, не предусматривает механизмы реализации этого информационного суверенитета. То есть это возможность делать то, что выгодно нам и нашей стране, и не взирать на кого-то, кто нам сбоку что-то подсказывает", - сказал Дмитрий Жук.

Директор представительства МТРК "Мир" Владимир Перцов в свою очередь заметил, что в Беларуси работает много иностранных СМИ и все они действуют в интересах своих государств.

"В отличие от них, которые говорят не смотреть БТ, мы всегда говорим людям по-другому: смотрите и то, и другое и делайте свои выводы", - также высказался на эту тему председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.-0-