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В конкурсе "Женщина года - 2018" победили 40 белорусок в шести номинациях

Общество 16.03.2019 | 13:38

16 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Минске в торжественной обстановке названы победительницы XI Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года - 2018" - ими стали 40 представительниц прекрасной половины из всех областей страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина отметила на церемонии, что в числе номинантов на конкурс были представлены кандидатуры 200 белорусок, из которых выбрали 40 лучших из лучших. Все они достигли значительных успехов в различных сферах - будь то производство, сельское хозяйство, общественная работа, культура или спорт, а также материнство.

"В единстве наша сила. Вместе мы можем все", - подчеркнула лидер женского движения. Марианна Щеткина также обратила внимание, что в этом году впервые победительницам конкурса вручается знак-символ "Васильковая жар-птица". Этот знак символизирует одухотворенный образ женщины, ее богатый внутренний мир, притяжение и теплоту, стремление в любых ситуациях добиваться высот.

В ходе награждения вице-премьер Игорь Петришенко поблагодарил Белорусский союз женщин за активную и эффективную работу, за большой объединяющий фактор в деятельности этой общественной организации.

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Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что по поручению Президента правительство занимается пересмотром системы стимулирования и внедрением новых форм оплаты труда бюджетников.

В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк отметил активную жизненную позицию женщин в решении важных государственных вопросов, их успехи в различных сферах.

Министр здравоохранения Валерий Малашко подчеркнул, что без высокой духовности и культуры невозможно развитие государства, а именно белорусские женщины являются ярким символом духовности.

Победители названы в номинациях "Лидерство и успешное руководство", "Активная жизненная позиция", "Материнская слава", "Хозяйка села", "Духовность и культура", "За преданность Белорусскому союзу женщин".

В числе победительниц в номинации "За лидерство и успешное руководство" генеральный директор ОАО "Полесье" Пинска Татьяна Лугина, заместитель председателя Россонского райисполкома, председатель Россонской районной организации БСЖ Витебской области Галина Подвительская, директор филиала ОАО "Гомсельмаш" "Санаторий "Машиностроитель" Гомельской области Наталья Звенигородская, заместитель прокурора Гродненской области Светлана Рахман, заместитель генерального директора по финансам и банковским вопросам агрокомбината "Ждановичи" Минской области Светлана Вялкова, директор управления "Дорсервис" дорожно-строительного треста № 3 Могилева Татьяна Булчинская, директор частного научно-производственного унитарного предприятия "Автоматизированные технологии туризма" Минска Марина Гнедая, начальник центра банковских услуг № 532 Белагропромбанка Молодечно Светлана Шатровская (от объединенной организации БСЖ Белагропромбанка).

В номинации "Активная жизненная позиция" победительницами стали генеральный директор ООО "Лагуна" Брестской области Наталья Ильницкая, главный редактор редакции витебских городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" Нина Тулинова, директор Калинковичского завода бытовой химии Гомельской области Оксана Логвина, спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике (от Гродненской области) Ольга Мазуренок, председатель Клецкого районного Совета депутатов Минской области Светлана Чекун, главный врач Бобруйской городской поликлиники № 3 Могилевской области Наталия Кизимова, председатель правления Минской областной организации Белорусского общества инвалидов Анна Горчакова.

Победительницами в номинации "Материнская слава" названы ветеран труда из Кобрина Брестской области Янина Ващук, приемный родитель отдела образования, спорта и туризма Чашникского райисполкома Витебской области Наталья Олешковская, оператор машинного доения молочно-товарной фермы "Езапов" сельхозпредприятия "Судково" Хойникского района Гомельской области Александра Ушакова, провизор аптеки № 115 Гродненского РУП "Фармация" Лиды Оксана Лоза, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Минского района Минской области Валентина Резник, родитель-воспитатель детского дома семейного типа агрогородка Заелица Глусского района Могилевской области Тамара Савина, руководитель международной благотворительной организации "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля" Минска Вероника Сердюк, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры Юлия Трикоза (от объединенной организации БСЖ Генпрокуратуры).

Победительницами в номинации "Хозяйка села" стали руководитель коллективного фермерского хозяйства "Находка Полесья" Ивановского района Брестской области Татьяна Котковец, председатель Бычихинского сельского исполнительного комитета Городокского района Витебской области Антонина Колца, хозяйка агроусадьбы "На Мира" Речицкого района Гомельской области Людмила Мыстовская, начальник животноводческого комплекса "Ликовка" сельскохозяйственного кооператива имени В.И.Кремко Гродненской области Наталья Руселевич, оператор птицефабрик и механизированных ферм цеха по выращиванию бройлеров № 2 ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Минской области Зоя Гулецкая, главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз "Родина" Белыничского района Могилевской области Валентина Лапотентова.

Лучшими в номинации "Духовность и культура" определены руководитель образцового театра эстрады "Капелька" Мирского сельского Дома культуры Барановичского района Брестской области Лариса Довят, настоятельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря в Полоцке Витебской области игуменья Евдокия Левшук, директор государственного учреждения культуры "Октябрьский районный дом ремесел" из г.п. Октябрьский Гомельской области Татьяна Холодок, первая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2018" Маргарита Мартынова (Гродненская область), руководитель хора, преподаватель хоровых дисциплин Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К.Огинского Минской области Вера Кохановская, начальник управления культуры Могилевского городского исполнительного комитета Ирина Жаббарова, народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, директор детской хореографической школы искусств № 1 Минска Ирина Дорохина, старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гродненского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Ирина Качан (от объединенной организации Белорусского союза женщин МЧС), заместитель председателя объединенной профсоюзной организации ОАО "АСБ Беларусбанк" по Гродненской области филиала № 400 - Гродненского областного управления ОАО "АСБ Беларусбанк" Чеслава Мулярчик (от объединенной организации БСЖ АСБ "Беларусбанк).

Награды в номинации "За преданность Белорусскому союзу женщин" удостоена заместитель председателя Брестской областной организации БСЖ Ирина Орабей.

Особо в этот день чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Зал стоя приветствовал Тамару Завгороднюю-Юрасову, Валентину Чудаеву. Лидия Волкова не смогла приехать на мероприятие, но о ней также было сказано много теплых слов. Эти женщины в годы войны сражались за независимость страны и испытали на себе все тяготы военного лихолетья. И сегодня эти замечательные женщины в активном строю принимают участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Марианна Щеткина вместе с ветеранами дали старт новой патриотической акции Белорусского союза женщин "Женское лицо Победы", которая приурочена к 75-летию освобождения Беларуси.

БСЖ объявил о старте акции "Женское лицо Победы"БСЖ объявил о старте акции "Женское лицо Победы"
Об этом сообщила заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

Мероприятие прошло также с участием руководителей и представителей республиканских органов власти, министерств и ведомств, организаций, зарубежного дипломатического корпуса.

В концертной программе выступили многие известные артисты, в числе которых Александр Солодуха, Герман, Александра Гайдук, Тео, вокальная группа Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил, Ядвига Поплавская, Анастасия Тиханович, Татьяна Дробышева и другие.-0-

Фото Геннадия Жинкова

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женщины, конкурс, церемония, Щеткина
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