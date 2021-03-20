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20 марта 2021, 14:46

В Конституции необходимо закрепить постулаты, относящиеся к культуре и нравственности - Ефремов

Фото из архива
Фото из архива

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Конституции необходимо закрепить определенные постулаты, относящиеся к культуре и нравственности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заслуженный деятель искусств, народный артист Беларуси Александр Ефремов.

"Конституционная комиссия, конечно же, не должна создавать новый Основной закон, а только сообразно требованиям времени внести соответствующие изменения и правки в уже существующую Конституцию суверенной Беларуси, с которой мы прожили четверть века и именно с ней выстроили неплохую страну", - сказал Александр Ефремов.

Народный артист отметил, что в Конституционной комиссии он продолжит заниматься культурой. "В комиссии будут работать политические деятели, юристы, экономисты, социологи, авторитет которых не вызывает никаких сомнений. Мои усилия, возможно, будут применены в той сфере, которая относится к области культуры и искусства и которой я занимался всю свою профессиональную жизнь", - добавил он.

По словам Александра Ефремова, в Конституции необходимо закрепить некоторые постулаты, относящиеся к культуре, нравственности. "Именно уровень культуры определяет степень цивилизованности государства, она пронизывает все сферы человеческой деятельности. Неслучайно именно культурологические атаки сотрясают западный мир, разрушая христианство, этику, нравственность и те нормы морали, которые для нашей ментальности являются основополагающими. Наша культура должна быть защищена", - подчеркнул он.-0-

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