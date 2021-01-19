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Общество
19 января 2021, 18:07

В Конституцию уместно включить понятие "национальное достоинство" - Данилович

Вячеслав Данилович. Фото из архива
Вячеслав Данилович. Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
Делегат ВНС: нам нужно усилить поддержку отдаленных и небольших населенных пунктов
На ВНС будут приняты важные для страны решения - делегат

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для консолидации общества и сохранения исторической памяти важно проводить воспитательно-просветительскую работу в духе патриотизме при сотрудничестве с учеными-историками, краеведами, на местном уровне налаживать диалог с населением. А также включить в Конституцию понятие "национальное достоинство". Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат VI Всебелорусского народного собрания, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

Он подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание имеет большое значение и в истории современной Беларуси, и конкретно в текущем моменте.

"Абсолютно правильно, что 2021 год назван Годом народного единства. Консолидация белорусов очень важна в условиях непростых геополитических процессов и вызовов. Поэтому на собрании помимо выработки конкретных предложений по социально-экономическому развитию Беларуси на новую пятилетку очень важно отстоять еще и основополагающие культурно-исторические ценности белорусского общества, выработать действенный механизм противостояния попыткам раскачать, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Нам всем, нашему обществу необходимо консолидироваться", - сказал Вячеслав Данилович.

Делегата ВНС как историка волнует проблема сохранения памяти, противостояние попыткам фальсификации истории Беларуси различных периодов, прежде всего - событий времен Великой Отечественной войны. Эти идеи он хотел бы озвучить на ВНС: уже с самого раннего возраста детей необходимо воспитывать в духе патриотизма, уважения к государственным символам Республики Беларусь. "Мне представляется важным, чтобы в учреждениях образования по всей стране обязательно внедрялись факультативы краеведческого характера. Ведь любовь к Родине, к ее истории начинается с того места, где ты родился и живешь. Также важно для консолидации общества и сохранения исторической памяти, чтобы местные власти были нацелены на активное сотрудничество с отечественными учеными-гуманитариями в плане проведения совместных мероприятий, подготовки научно-популярных изданий по региональной истории. Встречи таких ученых с общественностью, учителями, учащейся молодежью, краеведами, проведение мероприятий, посвященных истории отдельных населенных пунктов регионов Беларуси, способствуют конструктивному осмыслению исторического прошлого и современной жизни страны", - считает Вячеслав Данилович.

Кроме того, ему интересно предстоящее на ВНС обсуждение изменений, которые предложены в рамках конституционной реформы. С его точки зрения, целесообразно было бы внести в Конституцию понятие "национальное достоинство". "Оно включает в себя гордость за свой народ, любовь к ее культуре и традициям, уважение к государственной символике, а также закрепить норму, что оскорбление национального достоинства преследуется по закону", - добавил ученый.

Комментируя программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, он подчеркнул, что абсолютно закономерно в центре внимания документа оказался человек. "Без человека, личности не бывает никакой сферы жизни общества. Мы должны видеть и в социально-экономическом развитии, и в общественно-политическом, и духовно-культурном прежде всего людей. То, что их волнует, интересует. И как эти проблемы сообща решать", - сказал Вячеслав Данилович. В этой связи, по его мнению, необходимо продолжать диалог в обществе, который был запущен благодаря организации диалоговых площадок. Их практику необходимо сделать на постоянной основе, особенно в регионах. "Чтобы местные власти слышали, что волнует людей, а те, в свою очередь, могли в этом месте собраться с представителями власти, обсудить, высказать свои идеи и предложения. Надо, чтобы люди вовлекались в созидательный процесс", - заключил ректор академии.-0-

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