В костелах Беларуси собирают средства для помощи беженцам на границе

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В католических храмах Беларуси собирают денежные пожертвования, а в приходах Гродно - теплые вещи для беженцев на белорусско-польской границе. Такая информация размещена на сайте Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Конференция католических епископов в Беларуси приняла решение относительно помощи беженцам. Сегодня во всех приходах всех четырех епархий в Беларуси собираются денежные пожертвования, которые будут переданы Caritas (католическая благотворительная организация. - Прим. БЕЛТА) Гродненской епархии для помощи беженцам на границе. Также есть возможность направить пожертвования через систему электронных платежей ЕРИП.

При приходах города Гродно организуется сбор материальных средств: теплой одежды, средств личной гигиены, одеял, детских вещей (пеленок, памперсов, и др.). Можно также передать продукты питания с длительным сроком годности и не требующие специальных условий хранения. Собранные вещи и продукты будут переданы нуждающимся на границе.

"Вот уже несколько дней на белорусско-польской границе продолжается беспрецедентный кризис с мигрантами. Его жертвами являются беженцы из стран Ближнего Востока, среди которых - дети. Все это время они находятся в лагере под открытым небом непосредственно перед государственной границей. Эти люди - в критической ситуации, так как лишены необходимых средств для жизни и страдают вследствие голода, холода, отсутствия крыши над головой и элементарной медицинской помощи. Наш моральный долг - присоединиться к делу помощи мигрантам, которые в это время находятся на государственной границе", - говорится в заявлении Конференции католических епископов в Беларуси.-0-

Фото Оксаны Манчук