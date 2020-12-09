В Кремле выразили сожаление в связи с решением МОК по Беларуси

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Кремле сожалеют в связи с принятым решением Международного олимпийского комитета в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает БЕЛТА.

"Александр Лукашенко является законным главой государства, законным Президентом Республики Беларусь, он возглавляет Олимпийский комитет Республики Беларусь, - сказал Дмитрий Песков. - Мы очень сожалеем в связи с таким решением, и вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с Республикой Беларусь, которые являются многогранными, и в том числе включают сотрудничество в области спорта".-0-