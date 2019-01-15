В крещенских купаниях в Беларуси ожидается участие более 160 тыс. человек

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 160 тыс. человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

Как безопасно окунуться в прорубь на Крещение: рекомендации спасателей Заболевшие люди должны повременить с окунанием в прорубь. В группе риска - дети, которые не знали до этого о закаливании, люди с гипертонией, диабетом, туберкулезом, а также беременные.

"Ожидаем, что количество купальщиков в районе действия спасательных станций ОСВОДа будет более 160 тыс. человек. В прошлом году эта цифра была свыше 150 тыс.", - рассказал Анвар Игамбердиев.

/Будет дополнено/.-0-