В лагере беженцев у КПП обстановка спокойная

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лагере беженцев у КПП спокойная обстановка, передает корреспондент БЕЛТА.
Около часа назад несколько сотен беженцев выстроились в ряд перед польскими военными и скандировали "Help, Poland". Сейчас у ограждения никого не осталось, лишь несколько человек продолжают возле них находиться.
Беженцы носят дрова, жгут костры и сушат одежду. Сегодня на улице заметно холоднее.
На пункте пропуска с польской стороны находятся четыре водомета.-0-
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