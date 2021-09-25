В лесах Гомельской и Минской областей за сутки потерялись пять человек

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесах Гомельской и Минской областей за сутки потерялись 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

24 сентября в 21.20 спасателям поступило сообщение, что в лесном массиве возле урочища Горошков Хойникского района потерялись два человека. В ходе разбирательства установлено, что мужчины 1991 и 1959 годов рождения в 15.30 ушли в лес за грибами и заблудились. В 22.48 потерявшиеся обнаружены, состояние их удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

В 19.55 мужчина сообщил, что он вместе с другом заблудился в лесу вблизи деревни Виричев Рогачевского района. Как стало известно, парень 2002 года рождения вместе с другом 2003 года рождения около 16.00 пошли в лес за грибами и заблудились. В 21.00 в лесном массиве сотрудники РОВД нашли потерявшихся парней.

Солигорским спасателям 24 сентября в 17.45 поступило сообщение, что необходима помощь в поиске заблудившегося в лесном массиве мужчины. Связь с ним установить не удалось: мобильный телефон был недоступен. В поисково-спасательной операции участвовали 11 человек: спасатели, милиционеры, представитель лесного хозяйства и волонтер. Потерявшегося мужчину разыскали работники МЧС в 19.50. В медицинской помощи он не нуждался.-0-